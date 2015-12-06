Мир должен готовиться к эпохе после углеводородного топлива - Олланд

Мировая экономика должна начинать смену производственных моделей и переходить от углеводородных источников энергии на возобновляемые, заявил президент Франции Франсуа Олланд на климатической конференции ООН, сообщают РИА Новости.

"Нам уже сегодня надо полностью менять наши производственные модели и готовиться к переходу к миру после углеводородной эпохи. Это уже начали делать некоторые правительства, а также Евросоюз, который запустил углеродный рынок", — сказал Олланд.

По его словам, предстоящие несколько дней будут решающими для нового соглашения, в проекте которого ещё остались сложные и спорные моменты.

"Мы считаем, что ни один их этих вопросов не сможет стать преградой для того, чтобы мы нашли решение. Мы прошли уже большую часть пути, нам осталось ещё чуть-чуть", — отметил Олланд.

Ранее представители 195 стран, участвующих в конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP21), подготовили документ, который послужит базой для Парижского договора. Теперь документ передан для обсуждения на министерском уровне, которое начнется на будущей неделе. Ожидается, что уже в понедельник министры начнут работу над документом.

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Двадцать первая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Париже с 30 ноября по 11 декабря. В декабре 2014 года в Лиме на 20-й конференции представители 196 стран-участников РКИК ООН утвердили текст соглашения, которое должно стать основой для Парижского договора. Он может быть подписан в ходе COP21 и, как ожидается, в 2020 году сменит Киотский протокол.

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