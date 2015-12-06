Переток по энергомосту из России в оккупированный Крым снизится впятеро

Об этом сообщил глава управления так называемого МЧС в аннексированном Крыму Сергей Шахов. «По оперативным данным, в ночное время ожидается снижение перетока энергомоста Краснодар-Крым до 45 Мвт по техническим причинам», - сказал он, передает ТАСС.

Читайте такжеЧубаров: участники блокады позволят частично восстановить электроснабжение КрымаРанее сообщалось, что 3 декабря оккупированный Крым начал получать электроэнергию из России. Отмечалось, что сначала подводный кабель будет поставлять не более 200 МВт мощности.

Как сообщал УНИАН, народный депутат, председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что участники блокады позволят частично восстановить электроснабжение Крыма.