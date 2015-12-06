Аварийные поставки электроэнергии в Крым по одной ЛЭП будут восстановлены в ближайшее время – Порошенко

Об этом президент Петр Порошенко сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам. «Относительно поставки электроэнергии (в Крым – УНИАН) - состоялась соответствующая авария, были проведены ремонтные работы», - напомнил он.

Читайте такжеЧубаров: участники блокады позволят частично восстановить электроснабжение КрымаТакже Порошенко отметил, что в результате аварии наблюдались серьезные трудности с энергообеспечением нескольких районов на юге Украины, в частности, в Херсонской и Николаевской областях.

«Аварийное снабжение по одной нитке (ЛЭП - УНИАН) будет восстановлено в ближайшее время, кстати, при проведении консультаций с крымскими татарами», - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также части Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры еще двух линий электропередач.

24 ноября участники блокады Крыма заявили, что готовы допустить ремонтные бригады к ремонту поврежденных линий электропередач только при условии обрезания проводов в направлении полуострова. После достигнутых договоренностей начались восстановительные работы на воздушной линии 220 кВ "Каховская-Титан".

29 ноября госкомпания «Укрэнерго» возобновила линию электропередач 220 кВ «Каховская-Титан» и заявила о готовности возобновить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такая договоренность не была достигнута.

Сегодня, 6 декабря, председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что участники блокады Крыма решили позволить частично восстановить электроснабжение полуострова на линии 220 кВ «Каховка-Титан».