В Украину уже завезли почти 170 тысяч тонн угля из ЮАР - Минэнерго

Об этом сегодня сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины на своей странице в Facebook.

«Вчера вечером в украинский порт "Южный" зашел сухогруз корабль Bulk China с 168 тыс. тонн антрацитового угля.

Это уже третий корабль, который прибывает в Украину в рамках контрактов, подготовленных по поручению Министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина по диверсификации поставок антрацита», - отмечается в сообщении.

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Корабль уже начали разгружать, и на этой неделе первые вагоны с углем будут отправлены на Трипольскую ТЭС.

Контроль качества осуществляет международная компания SGS, которая уже отобрала пробы в порту назначения, добавили в Минэнерго.

Следующий груз антрацита в Украину ожидается 12 декабря, еще два корабля прибудут в январе 2016 года.

Вчора ввечері в український порт "Південний" зайшов суховантажний корабель Bulk China з 168 тис. тон антрацитного вугілл... Posted by Міністерство енергетики та вугільної промисловості України on Sunday, December 6, 2015

Как сообщал УНИАН, министр энергетики Демчишин ранее отмечал, что существующих запасов угля, сформированных на складах и на теплоэлектростанциях Украины, хватит примерно на месяц стабильной работы энергообъектов.

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4 декабря премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что на конец года дефицит угля в Украине составляет 1,5 млн тонн.

Вместе с тем, по данным Минэнерго, в декабре Украина ожидает на поставку 250 тыс. тонн угля из ЮАР.

Украина начала импорт антрацитового угля в 2014 году, поскольку украинские шахты, которые добывают этот уголь, оказались на временно оккупированной территории.