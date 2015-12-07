Решение ОПЕК снизило цены на нефть к минимумам года

Мировые цены на нефть в понедельник опускаются к минимумам 2015 года, отыгрывая сообщения после заседания ОПЕК, на котором не было принято решения по изменению квоты на добычу нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на утро стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,17% - до 42,72 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,99% - до 39,58 доллара за баррель, пишет Прайм.

В пятницу в Вене прошла очередная встреча ОПЕК. Несмотря на низкие цены и переизбыток сырья на рынке, организация не приняла решения по изменению квоты на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день, и при этом решила оставить уровень фактической добычи, который превышает квоту на 1,5 миллиона баррелей.

Официально квота с 2011 года составляет 30 миллионов баррелей в день, однако организация регулярно ее превышает. Как пояснял министр Нигерии по нефтяным ресурсам Эммануэль Ибе Качикву, сейчас уровень добычи нефти странами ОПЕК составляет 31,5 миллиона баррелей в день.

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Это усугубляет ситуацию с избытком нефти на рынке. Добыча нефти в настоящее время превышает спрос примерно на 0,5-2 миллиона баррелей в день, что и привело к более чем 60% падению цен с 2014 года, пишет агентство Рейтер.

Аналитики считают, что стоимость нефти может упасть сильнее. Так, Goldman Sachs не исключает падения цен до 20 долларов за баррель, отмечает агентство.