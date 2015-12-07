"Укрэнерго" пока не завершила работы по восстановлению ЛЭП в Крым - Демчишин
11:14, 07 декабря 2015Энергетика
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По его словам, на сегодняшний день речь идет о возобновлении работы линии электропередач «Каховская - Титан».
REUTERS
Госкомпания «Укрэнерго» пока не завершила восстановительные работы на линиях электропередач, осуществляющих энергоснабжение аннексированного Россией Крыма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.
«На данный момент работа полностью не сделана, заземление с линии не снято. А также ведутся переговоры с участниками блокады Крыма», - сказал Демчишин.
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По его словам, на сегодняшний день речь идет о возобновлении работы линии электропередач «Каховская - Титан».
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