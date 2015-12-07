Демчишин назвал цену южноафриканского угля

Госкомпания «Центрэнерго», эксплуатирующая в Украине три тепловые электростанции, которые испытывают острый дефицит антрацита из-за военной агрессии России на Донбассе, закупила первую партию южно-африканского угля по 57 долларов за тонну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

"Позавчера ночью пришло первое судно с южно-африканским углем в порт. Качество угля подтверждено. Цена угля достаточно привлекательна - 57 долларов за тонну в порту», - сказал Демчишин.

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Также министр добавил, что контракт «Центрэнерго» позволяет увеличивать объемы импорта угля из ЮАР неограниченно.