Срок эксплуатации второго энергоблока Южно-Украинской АЭС продлили на 10 лет

«Сегодня принято решение относительно продления срока службы второго энергоблока Южно-Украинской АЭС на 10 лет, до 31 декабря 2025 года», - сказал Недашковский после принятия положительного решения.

По его словам, станция намерена подключить к энергосети блок №2 согласно запланированному графику - 17 декабря текущего года.

При этом накануне принятия решения президент «Энергоатома» отметил, что компания выполнила все необходимые мероприятия для безопасной работы блока №2 Южно-Украинской АЭС в сверхпроектный срок. В частности, была выполнена замена оборудования, которое отработало свой ресурс, проведены мероприятия по повышению безопасности, в том числе с учетом аварии на японской АЭС "Фукусима", а также произведен ряд других улучшений.

«Кроме того, согласно действующему законодательству, были выполнены все необходимые процедурные мероприятия, включая общественные слушания, соответствующие инспекционные обследование и многое другое», - добавил Недашковский.

Он также отметил, что несмотря на то, что действующие нормативно-правовые документы, которые касаются продления срока эксплуатации блоков в Украине, не требуют разработки отчета по оценке влияния на окружающую среду, «Энергоатом» сам выступил с инициативой разработки такого отчета.

«Учитывая те дискуссии, которые сейчас ведутся в украинском обществе, в том числе и с экологическими организациями о выполнении условий конвенции ЭСПО, мы решили по собственной инициативе разработать два отчета по оценке влияния на окружающую среду по двум площадкам – Южно-Украинской и Запорожской», - сказал глава «Энергоатома».

Он сообщил, что по Южно-Украинской АЭС отчет готов, и передан в Министерство экологии и природных ресурсов для выполнения государственной экспертизы.

«Сейчас мы знаем, что эта экспертиза завершена, и по предварительным материалам этой экспертизы по всем разделам дан положительный вывод, но официального вывода от Минэкологии пока еще нет», - подчеркнул Недашковский.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент госкомпании «Энергоатом» Юрий Недашковский отмечал значительное экономическое преимущество продления сроков эксплуатации существующих энергоблоков АЭС по сравнению со строительством новых. По его словам, для работ по продлению сроков эксплуатации необходимо направить на модернизацию блока порядка 300 млн долл., тогда как строительство нового обходится в 6-7 млрд евро.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС – основа Южно-Украинского энергетического комплекса, расположенного в Николаевской области и обеспечивающего потребности в электрической энергии региона с населением более 5 млн человек. В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.