Яценюк просит ЕС заблокировать "антиевропейский и антиукраинский" Северный поток-2

Украина предложила европейским партнерам в рамках ведения единой энергетической политики провести жесткую экспертизу проекта строительства российского газопровода «Северный поток – 2» и заблокировать этот проект, поскольку он является антиевропейским и антиукраинским.

Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Наша компания «Нафтогаз Украины» оперирует крупнейшими газотранспортными мощностями, которые в принципе есть в Европе. Именно поэтому мы обращаемся к нашим европейским партнерам с тем, чтобы проект «Северный поток – 2» прошел самую жесткую инспекцию, и мы считаем, что этот проект должен быть заблокирован, поскольку он не отвечает интересам ни ЕС, ни Украины. Он лишает не только Украину, Словакию и Польшу миллиардных доходов, но также лишает ЕС реальной конкуренции на энергетическом рынке и увеличивает монополию российского «Газпрома». Мы уверены, что наши европейские партнеры будут рассматривать любые энергетические проекты исключительно с точки зрения Третьего энергетического пакета», – сказал Яценюк.