Forbes: Египет получил ключ к газовому будущему Восточного Средиземноморья

В статье Симоне Тальяпьетры и Георга Захманна под названием «Египет получил ключ к газовому будущему Восточного Средиземноморья», опубликованной на сайте издания Forbes пишется о том, что аналитики надеются, что новые газовые месторождения также могут открыть новую эру экономической и политической стабильности в регионе. Однако, несмотря на высокие ожидания, прогресс был медленным. В Израиле это было связано с длительными внутриполитическими дебатами и неопределенностью в вопросе того, как распоряжаться обнаруженным газом; а на Кипре первоначальный энтузиазм умерили последовательные нисходящие пересмотры необходимых ресурсов.

Недавно было обнаружено газовое месторождение

Открытие газового месторождения «Зор» на шельфе Египта, крупнейшего из когда-либо известных в Средиземном море, возродило надежды на дальнейшее сотрудничество по природному газу на Ближнем Востоке. Региональная геополитика, в конечном счете, поможет решить, достанется ли это новое месторождение исключительно Египту, или оно повлияет на весь регион Восточного Средиземноморья.

Разработка «Зор» в первую очередь послужит потребностям египетского внутреннего рынка. Это компенсирует резкое падение производства, из-за которого страна едва могла покрыть внутренний спрос. В этом году Египет даже начал импортировать СПГ через две плавучих установки для регазификации и хранения газа, арендованных на пять лет. Соответственно, египетский экспорт СПГ упал от исходного уровня в 15 млрд кубометров в год в 2005 году почти до нуля в 2014 году, поэтому два завода СПГ в стране полностью простаивают. Потенциальный уровень добычи на месторождении «Зор» в прогнозе на 20 лет составляет 20-30 млрд кубометров в год, таким образом, оно окажет значительную поддержку ограниченному газовому рынку Египта.

«Зор» может стать первым из целой цепочки нефтяных и газовых месторождений на шельфе Египта. Международные нефтяные и газовые компании уже активизировали разведку в этом районе, и если «Зор» и другие шельфовые месторождения достигнут своего абсолютного потенциала в 2020-х годах, Египет может к тому времени снова стать экспортером СПГ.

Влияние «Зор» за пределами Египта

Влияние газового месторождения «Зор» также может выйти за пределы Египта, из-за его расположения и инфраструктуры. «Зор» находится близко к газовым месторождениям «Левиафан» и «Афродита», что позволяет координировать разработку месторождений и масштаб вложений, необходимых для создания конкурентной региональной инфраструктуры по экспорту газа.

У Египта уже есть инфраструктура для экспорта СПГ в Идку и Дамиетте, но в настоящее время она простаивает. Ввод ее в эксплуатацию позволит экспортировать газ из «Зор» и других египетских месторождений, которые не используются на внутреннем рынке. Учитывая растущий внутренний спрос в Египте, справедливо предположить, что часть экспортного потенциала будет отведена израильскому и кипрскому газу – если его можно будет доставить в египетские терминалы. Поскольку оба завода СПГ могут быть расширены, израильские и кипрские разработчики получат гибкую экспортную сеть.

Для Израиля и Кипра сотрудничество с другими игроками в регионе имеет решающее значение. Построение экспортной инфраструктуры и разработка месторождений – это замкнутый круг: Если есть политические или коммерческие риски того, что, когда начнется производство, экспортной инфраструктуры еще не будет, это грозит большой потерей денег. Если месторождение не оправдает ожиданий по эффективности, то дорогостоящая экспортная инфраструктура (кипрский проект СПГ Василикос оценивается в $6 млрд) будет простаивать. Следовательно, объединение масштабной экспортной инфраструктуры с несколькими перспективными месторождениями может быть ключом к эффективному использованию потенциала всего региона.

Ключ к газовому будущему Восточного Средиземноморья

Египет получил ключ к газовому будущему Восточного Средиземноморья. Страна может решить двигаться дальше в одиночку, ведь после того, как она покроет внутренний спрос, постепенно появятся объемы газа, которые можно будет экспортировать. Но, возможно, Египет примет решение о сотрудничестве с Израилем и Кипром, и на основе существующей экспортной инфраструктуры они могут создать новый газовый узел в Восточном Средиземноморье.

Создание такого нового газораспределительного узла предлагает преимущества для всех участников проекта. Египет сможет укрепить свою роль в регионе и обеспечить себе доход от транзита, а Израиль и Кипр – в полной мере эксплуатировать свои запасы газа. Это также предоставит новые возможности для Европы, где к 2020 году вырастет спрос на импорт из-за снижения внутреннего производства и истечения долгосрочных контрактов с Норвегией и Россией.

Судьба нового газового узла будет зависеть от политики

С коммерческой точки зрения, план по созданию нового газового узла в Восточном Средиземноморье вполне жизнеспособный, но его реализация в конечном счете будет зависеть от особенностей внешней и внутренней политики Израиля и Египта. Общественное мнение в обеих странах будет иметь решающее значение для тесного сотрудничества в такой стратегически важной отрасли.

Со своей стороны, из соображений энергетической и внешней политики, ЕС должен поддерживать план регионального сотрудничества, направленного на разработку газового узла в Восточном Средиземноморье. С точки зрения энергетической политики, эта инициатива может обеспечить столь необходимую базу для долгосрочной стратегии диверсификации газоснабжения ЕС. В том, что касается внешней политики, эта инициатива может предоставить возможности для международного сотрудничества в сфере, доступ к которой для ЕС практически закрыт.