ЕС проверит проект "Северный поток-2" на соответствие европейскому законодательству

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоханнес Хан уверяет, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" будет тщательно проверен на соответствие европейскому законодательству.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Хан сказал сегодня в Брюсселе на пресс-конференции по завершению заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

"Мы дадим тщательную оценку соответствующим инфраструктурным проектам", - подчеркнул он, касаясь этого вопроса.

По словам Хана, для Европы "важно поддерживать конкуренцию". "Но мы также должны уважать финансовых инвесторов и европейские законы", - подчеркнул еврокомиссар.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня премьер-министр Арсений Яценюк проинформировал, что Украина предложила европейским партнерам в рамках ведения единой энергетической политики провести жесткую экспертизу проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2" и заблокировать этот проект, поскольку он является антиевропейским и антиукраинским.

Группа европейских компаний в сентябре этого года подписала соглашение с российским "Газпромом" о расширении сети трубопроводов "Северный поток" (Nord Stream), проложенных по дну Балтийского моря в обход Украины в Германию.

26 ноября правительства 10 европейских стран обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором заявили, что проект строительства "Северного потока-2" противоречит интересам ЕС. Документ подписали главы правительств Болгарии, Чехии, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Они призвали провести тщательную проверку проекта газопровода и призвали к широкому обсуждению "Северного потока-2" на саммите ЕС в декабре.