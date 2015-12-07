Запасы дефицитного угля на складах украинских ТЭС за три дня снизились на 7%

Запасы дефицитной антрацитовой марки угля на складах украинских теплоэлектростанций за период c 4 по 7 декабря снизились на 6,9% – до 731,3 тысячи тонн с 785,3 тысячи тонн, говорится в сообщении госкомпании "Укрэнерго".

Согласно сообщению, запасы угля всех марок на складах ТЭС за три дня снизились на 2% - до 1,890 миллиона тонн.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 27 ноября назвал недостаточными имеющиеся запасы угля в Украине и потребовал от профильных чиновников предоставить план четких мер для стабильной работы энергосистемы страны в условиях дефицита топлива.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин отмечал, что существующих запасов угля, сформированных на складах и на теплоэлектростанциях Украины, хватит примерно на месяц стабильной работы энергообъектов, и в дальнейшем вопрос с поставкой угля потребует новых решений. По информации министра, в декабре Украина получит 250 тысяч тонн угля из ЮАР, а к концу года общий запас угля должен быть не менее 1 миллиона тонн.

4 декабря стало известно, что Яценюк поручил Минэнергоугля и НКРЭКУ изучить вопрос использования для закупки дефицитного угля средств, накопленных госкомпанией "Укрэнерго" для закупки трансформаторов.