Словенская компания примет участие в аукционах по экспорту электроэнергии из Украины

Госкомпания "Укрэнерго" допустила словенскую компанию Gen-I к аукционам по доступу к межгосударственным линиям электропередач для экспорта электроэнергии из Украины в ЕС.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Как сообщили УНИАН в Gen-I, компания заинтересована в экспорте электроэнергии из Украины в ЕС и уже зарегистрировалась как участник оптового рынка электроэнергии Украины.

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Как сообщал УНИАН, Украина за январь-ноябрь 2015 года экспортировала электроэнергию в страны Евросоюза на 137,4 миллиона долларов.

Украина экспортирует электроэнергию в Венгрию, Польшу и Словакию.

Экспортом украинской электроэнергии занимаются компания ДТЭК Рината Ахметова, "Донбассэнерго", "Закарпатьеоблэнерго" и "ЭРУ Трейдинг".

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Справка УНИАН. Словенская компания GEN-I занимается поставками электроэнергии и природного газа для конечных потребителей в Словении, Хорватии, Австрии, Италии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Албании и Македонии.