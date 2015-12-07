Энергетическая блокада Крыма: Аксенов потребовал от чиновников "не включать джакузи" ради экономии
19:06, 07 декабря 2015Энергетика
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Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов потребовал от чиновников не пользоваться джакузи в целях экономии энергии в период чрезвычайной ситуации на полуострове.
REUTERS
Об этом сообщает FlashCrimea.
«Договорились, джакузи не включаем», - заявил Аксенов в ходе заседания "межведомственного штаба по ликвидации ЧС".
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20 ноября из-за подрыва линии электропередачи на территорию оккупированного Крыма была полностью прекращена подача электроэнергии с Украины. Без света в Крыму остались 1,9 млн человек.
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