Энергетическая блокада Крыма: Аксенов потребовал от чиновников "не включать джакузи" ради экономии

Об этом сообщает FlashCrimea.

«Договорились, джакузи не включаем», - заявил Аксенов в ходе заседания "межведомственного штаба по ликвидации ЧС".

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20 ноября из-за подрыва линии электропередачи на территорию оккупированного Крыма была полностью прекращена подача электроэнергии с Украины. Без света в Крыму остались 1,9 млн человек.