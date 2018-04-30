Сможет ли Украина остановить российский "Северный поток-2"

Планам России проложить очередную газовую трубу в обход Украины, похоже, снова не доведется сбыться. По крайней мере, такой вывод напрашивается, исходя из последних событий. В ходе пресс-конференции по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюссель премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал Европейскую комиссию провести жесткую экспертизу проекта строительства российского газопровода «Северный поток–2» и заблокировать проект, поскольку он является антиевропейским и антиукраинским.

«…Мы считаем, что этот проект должен быть заблокирован, поскольку он не отвечает интересам ни ЕС, ни Украины. Он лишает не только Украину, Словакию и Польшу миллиардных доходов, но также лишает ЕС реальной конкуренции на энергетическом рынке и увеличивает монополию российского «Газпрома». Мы уверены, что наши европейские партнеры будут рассматривать любые энергетические проекты исключительно с точки зрения Третьего энергетического пакета», – заявил Яценюк.

Европейский комиссар по вопросам европолитики соседства и переговоров по расширению Иоханнес Хан уверил, что проект строительства газопровода будет тщательно проверен на соответствие европейскому законодательству. Правда, при этом Хан добавил, что для Европы «важно поддерживать конкуренцию. Но мы также должны уважать финансовых инвесторов и европейские законы».

То есть, здесь есть намек на то, что Еврокомиссия может уступить крупному бизнесу, если не сможет его убедить отказаться от российской идеи. Об этом не раз говорили эксперты.

Дело в том, что 4 сентября текущего года «Газпром» подписал с европейскими партнерами соглашение о строительстве третьей и четвертой ниток газопровода «Северный поток». Участники консорциума – E.ON, дочерняя компания BASF Wintershall, OMV, ENGIE и Royal Dutch Shell. Предполагается завершить прокладку двух новых ниток газопровода до 2019 года, поставки в Германию по дну Балтийского моря составят 55 млрд кубометров газа. Строительство газопровода началось в конце октября, правда, с символической установки колышков.

Этот проект возник на замену замороженным «Южному потоку», из-за отказа ЕС его реализовать, и «Турецкому потоку», который так и не смог стартовать сначала из-за длительных переговоров о цене газа с Турцией, через территорию которой газопровод должен был строиться, а затем и вовсе из-за разрыва отношений Москвы с Анкарой в виду военного скандала со сбитым российским бомбардировщиком турецкими ВВС. Причем «Северный поток-2» как идея Россией анонсировался давно, но громко был заявлен после расторжения контракта на строительство первой нитки «Турецкого потока» между «Газпром» и итальянской компанией Saipem S.p.A.

Сразу же после создания консорциума проекта «Северный поток-2» Украина выступила с требованием к Еврокомиссии разобраться в ситуации. Тогда Яценюк отмечал, что реализация проекта лишит Украину 2 млрд долларов прибыли, Словакию - 0,8 млрд долларов, Польшу – 0,4 млрд долларов.

Затем десять стран ЕС направили официальное письмо в ЕК, в котором резко раскритиковали планы России. Документ подписали Болгария, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия. По их мнению, проект должен пройти тщательную проверку регуляторных органов. Также страны призвали провести всестороннее обсуждение газопровода на саммите ЕС в феврале следующего года.

«Сохранение транспортного маршрута через Украину является стратегическим интересом ЕС в целом, а не только с точки зрения энергетической безопасности, но и укрепления стабильности восточноевропейского региона», - говорится в письме.

Пока официального заявления со стороны Еврокомиссии не последовало, лишь устные заверения, что проект будет проверен.

В то же время, Украина заручилась поддержкой США в данном вопросе. Об этом сообщил президент Петр Порошенко по итогам переговоров в Киеве 7 декабря с вице-президентом США Джозефом Байденом – Вашингтон выступает за недопустимость реализации проекта «Северный поток-2».

Так каковой будет судьба российского газового проекта?

Прояснить ситуацию УНИАН попросил президента Центра «Стратегия ХХІ» Михаила Гончара:

Фраза Хана об уважении прав инвесторов говорит о том, что европейская бюрократия оставляет себе поле для маневров. Между тем, есть принципиальная позиция Еврокомиссии, она высказана еврокомиссаром по вопросам энергетики Марошем Шевчовичем. И она негативная, как и с позиции президента ЕС Дональда Туска. То есть, в целом Еврокомиссия не одобряет проект как таковой, который противоречит фундаментальным принципам европейского энергетического права диверсификации источников, путей и поставщиков. Плюс письмо десяти стран, правда, трое из них уже дали задний ход – Чехия, Болгария и Греция. Это говорит о том, что по поводу проекта в Европе ожидаются ожесточенные споры. Поэтому говорить о том, что ЕК на 100% заблокирует «Северный поток-2», не приходиться.

Украинский премьер-министр правильно подымает эту проблему. Она болезненна не только для нас, но и для словацкой стороны. Кстати, впервые за многие годы появилась стратегическая кооперация Украины и Словакии в энергетической сфере. В этом ряду и Польша. В принципе, основные и самые стойкие противники этого проекта – страны Балтии, Украина, Польша и Словакия. Но этим странам, или даже изначально заявившим о себе 10 странам, будет трудно противостоять в весовой категории таким державам как Франция, Германия, Австрия, Голландия, чьи компании подписали соответствующее соглашение акционеров с российским «Газпромом». И Россия этим пользуется. Я знаю, что сейчас максимально задействован Шредер, который активно ездит по разным странам Европы и рекламирует этот проект, пытается нейтрализовать его противников. (Герхард Фриц Курт Шрёдер — немецкий политик, федеральный канцлер ФРГ с 27 октября 1998 по ноябрь 2005 года. Иностранный член Российской академии наук. В декабре 2005 года, после ухода Шрёдера с поста федерального канцлера ФРГ, было объявлено, что он возглавит комитет акционеров North European Gas Pipeline Company, компании-оператора Северо-Европейского газопровода. Принятие им предложенной оплачиваемой должности в консорциуме, где доминирует «Газпром», вызвало критику общества и партий в Германии, негативную реакцию немецкой и зарубежной прессы – УНИАН)

В феврале следующего года ЕК должна обнародовать специальный документ в контексте этого проекта, тогда и будет понятно. Но базовая ставка Еврокомиссии традиционная – мы против, но все должен решить рынок. При таком подходе получается, что по сути Евросоюз превращается в виртуальную структуру. Выходит, несколько крупных компаний реально руководят Европейским Союзом, даже не правительства стран-членов.

На что еще делает ставку ЕК – ее будет сложно обойти с этим проектом, так как созданному консорциуму в любом случае нужно согласовать все действия с Еврокомиссией, чего требует европейское законодательство, в частности Третий энергетический пакет. В ином случае консорциум не сможет привлечь банковское финансирование. А без банковских кредитов реализовать проект невозможно. С учетом нынешней ситуации, им нужно будет привлечь порядка 30 банков. И это реальный риск для реализации «Северного потока-2».

С моей точки зрения, логика в такой позиции Еврокомиссии есть. Там считают, что только таким подходом можно проект заблокировать. Но российская сторона вместе с группой присоединившихся компаний будут искать обходные пути. Их больше будут страшить действия антимонопольного ведомства ЕС, так как имеет место факт монополизации поставок газа в Европу с восточного направления. Европейские компании могут получить серьезные штрафные претензии.

Хотя, «Газпром» очень хорошо изучил поведение европейских монопольных органов на примере расследования в его отношении: в 2011 году оно было возбуждено, потом в 2012-ом его практически «заморозили», затем в 2013-ом поменялся состав Еврокомиссии, в 2014-ом его снова возобновили, в 2015-ом выдвинули претензии, но воз и ныне там. Более того, по последней информации, никакие штрафные санкции «Газпрому» уже не угрожают. Он обязался «исправиться», какие-то компенсаторные выплаты осуществить и на том как бы все. А это дает ему повод для уверенности, что и новый проект продавить сможет.

Поэтому верна позиция Яценюка, нужно мобилизовать Европу на всяческое противодействие реализации этого проекта, а ведь он бьет и по европейской газовой системе. Для Украины – это мина. У нас в случае его реализации возникает проблема – если транзита через нас будет ноль, то «Укртрансгаз», как полностью независимая компания, не сможет существовать. То есть, косвенным образом европейское согласие на реализацию «Северного потока-2» бьет по реформе европейского же образца газового сектора Украины. Тогда придется закрывать основную часть газотранспортных мощностей, конечно, растащат и трубы, и газохранилища по олигархическим империям.

И все же, думаю, что строить «Северный поток-2» не дадут. «Зеленого» света для него не будет. Но сейчас перед проектом нет и «красного» света. Есть только «желтый». И каждый его трактует в свою пользу.

На конференции в Братиславе 23 ноября представитель Бундестага заявил, что не стоит уделять такое большое внимание этому проекту. Это, дескать, - частный локальный проект крупных компаний. Есть в Евросоюзе и посерьезней проблемы. То есть, существует реальная позиция завуалировать роль и значимость проекта.

И еще один важный момент, который нужно учитывать, - «Газпрому» не важно, что будет дальше, после реализации проекта. Не зря же все его трубопроводы называют откатопроводами. Но когда труба пройдет через Балтику в Германию, то что делать с газом дальше, а это – 55 млрд кубических метров. Тенденция в Европе, в первую очередь в Германии, к сокращению потребления топлива. Есть вариант, что нужно дальше тянуть трубу в Северную Италию, но по какой цене тогда итальянские предприятия будут закупать этот газ?

Таким образом, ситуация не выглядит для нас безнадежной, а для «Газпрома» - надежной.

Нана Черная (УНИАН)