Дефицит "Нафтогаза" в следующем году будет сведен к нулю – Яресько

Дефицит бюджета основного государственного энергохолдинга Украины НАК "Нафтогаз Украины" в 2016 году будет сведен к нулю, говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины.

"Еще год назад дефицит "Нафтогаза" составлял 90 миллиардов гривень. В 2016 году он будет сведен к нулю. Думаю, это значительный успех", - цитирует пресс-служба министра финансов Наталью Яресько.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью телеканалам также прогнозировал, что в 2016 году "Нафтогаз" может выйти на безубыточность. Текущий убыток госхолдинга, по словам Яценюка, составляет всего 1 миллиард гривень.

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Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности утвердило рыночную стоимость акций крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины" в размере 160,45 миллиарда гривень. В целом Кабмин в 2015 году докапитализировал "Нафтогаз" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа на 29,7 миллиарда гривень.

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В интервью УНИАН глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что со второго полугодия 2015 года компания не получает дотаций из государственного бюджета, а вопрос господдержки на 2016 год будет зависеть от тарифов на газ для населения.