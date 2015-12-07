Координатор о допуске к ЛЭП: мы не можем остаться без внешних партнеров, а жители Крыма не должны мучиться

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал координатор блокады Крыма Ленур Ислямов.

"Мы допустили ремонтников по решению лидера Меджлиса. Собрали всех своих активистов, объяснили, что происходит в Киеве, какому давлению подвергается Мустафа Джемилев и Чубаров со стороны наших внешних партнеров. Было серьезное давление, потому что мы, как активисты, провоцируем гуманитарную катастрофу в Крыму. Сейчас линия работает. Мы не должны были идти по такому пути и не допускать того, чтобы простые люди мучились в Крыму, потому что страдают также больницы, детские сады и прочее. Мустафа согласился, и мы включаем одну ветку, которую выбрала сама власть, они выбрали ветку "Титан", мы дали доступ к ней без наших требований по поводу освобождения политзаключенных", - заявил Ислямов.

Читайте такжеРоссия "вступила на тропу войны" задолго до Революции Достоинства, у Крыма нет будущего в РФ - эксперт

Также координатор блокады посетовал на отсутствие поддержки, назвав блокаду "личной инициативой".

"Но мы не можем остаться без внешних партнеров и друзей в Киеве, потому что мы тогда становимся между двух огней. И вся Украина к нам сюда не бежит. Мы предоставлены сами себе и волонтерам. Получается, все, что мы здесь делаем - это наша маленькая личная инициатива", - подчеркнул активист.

Читайте такжеЭнергетическая блокада Крыма: Аксенов потребовал от чиновников "не включать джакузи" ради экономии

Он также сообщил, что активисты будут требовать немедленного голосования парламентом законопроекта об энергетической блокаде Крыма.

"Сегодня Рефат внес в парламент проект указа о полном прекращении любой поставки электроэнергии в Крым. Если завтра депутаты не проголосуют, мы подождем 15 дней и будем тогда блокировать тех депутатов, которые не будут поддерживать этот указ”, - заявил координатор блокады, отметив, что контракт на подачу электроэнергии закончится 31 декабря.

Читайте такжеЭксперт рассказал о четырех сценариях возвращения Крыма

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также части Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры еще двух линий электропередач.

24 ноября участники блокады Крыма заявили, что готовы допустить ремонтные бригады к ремонту поврежденных линий электропередач только при условии обрезания проводов в направлении полуострова. После достигнутых договоренностей начались восстановительные работы на воздушной линии 220 кВ "Каховская-Титан".

29 ноября госкомпания «Укрэнерго» восстановила линию электропередач 220 кВ «Каховская-Титан» и заявила о готовности возобновить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такая договоренность не была достигнута.

6 декабря председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что участники блокады Крыма решили позволить частично восстановить электроснабжение полуострова на линии 220 кВ «Каховская-Титан».