Кабмин передал 100% акций "Нафтогаза" в управление Минэкономразвития

Кабинет министров Украины в рамках проведения реформы управления Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" принял новый устав компании и передал 100% акций холдинга, которые принадлежат государству, в управление Министерства экономического развития и торговли Украины.

Об этом говорится в постановлении правительства №1002, опубликованном на сайте Кабмина.

Как отмечается в документе, принятый устав НАК, а также положение о Наблюдательном совете компании начнут действовать с 1 апреля 2017 года.

"Не допускается вмешательство и препятствование хозяйственной деятельности компании со стороны органов государственной власти, политических партий и общественных организаций, их должностных лиц. Управления корпоративными правами (акциями, долями) юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является "Нафтогаз", компания осуществляет самостоятельно через свои уполномоченные органы в соответствии с уставом. Состав Наблюдательного совета компании формируют пять человек, их утверждает Министерство экономического развития и торговли как акционер компании. Три члена Наблюдательного совета компании должны отвечать критериям независимости, определенным законодательством и положением о Наблюдательном совете компании", - говорится в правительственном постановлении.

Читайте такжеУ Демчишина предлагают оставить "Нафтогазу" только функцию трейдера

Согласно постановлению, Минэнергоугля должно осуществить передачу акций "Нафтогаза" в Минэкономразвития в 10-дневный срок. А сам "Нафтогаз" должен зарегистрировать новый устав и принять до 1 апреля 2017 года связанные с ним документы.

Читайте также"Нафтогаз" может выйти на безубыточность в 2016 году – Яценюк

Как сообщал УНИАН, новый устав Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" является основой реформы госхолдинга, согласованной с одним из ключевых кредиторов страны – Европейским банком реконструкции и развития. Реализация этой реформы даст возможность получить 300 миллионов долларов кредита от ЕБРР, которые планируется направить на закупку природного газа в ЕС. Кредит является револьверным – с возможностью возобновления.