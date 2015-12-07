Цена нефти Brent упала до шестилетнего минимума

В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 42 долларов за баррель, сообщает РБК.

"Так дешево нефть не стоила с марта 2009 года. Падение нефтяных котировок потянуло за собой рубль", - говорится в сообщении.

​Отмечается, что стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 года упала на бирже ICE до отметки 41,83 доллара за баррель, что на 2,7% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз до этих значений (41,48 доллара) цена Brent опускалась 12 марта 2009 года.

Снижение цен на нефть - это реакция на то, что ОПЕК в пятницу не приняла никакого решения по квотам на добычу нефти, и фактическое признание того, что организация не способна повлиять на цены, говорит аналитик Газпромбанка Александр Назаров. Очевидно, нынешнее падение связано с заседанием ОПЕК, соглашается аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.

"Если Brent пробьет отметку в 40 долларов, это будет катастрофический сценарий для рынка нефти", - предупреждает он.

В ближайшие несколько недель цены на нефть останутся под давлением: запасы не сокращаются, а спрос не растет.

"Ожидание подъема ключевой ставки ФРС США и соответствующее укрепление доллара также влияют на цены", — добавляет Назаров. Пока не изменятся фундаментальные показатели на рынке нефти, повышения цен ждать не стоит. Восстановление цен, скорее всего, произойдет ближе ко второй половине 2016 года — в связи со снижением общемировой добычи и с балансировкой спроса.

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"Снижение нефтяных котировок привело к ослаблению рубля. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара сегодня впервые с сентября 2015 года поднялся выше 69 рублей, достигнув на максимуме отметки 69,175 рублей, что на 1,03 рублей выше уровня закрытия предыдущих торгов", - сообщает издание.

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Одновременно с этим курс евро к рублю приблизился к 75 рублей. На максимуме стоимость евро достигла отметки 74,832 рубля, что примерно на 75 копеек выше уровня закрытия торгов 4 декабря.