Цены на нефть незначительно растут после вчерашнего обвала

Мировые цены на нефть во вторник корректируются вверх после падения более чем на 5% накануне на решении ОПЕК по сохранению существующей квоты на добычу нефти, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:25 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,54% - до 40,95 доллара за баррель. При этом в понедельник она опустилась ниже 41 доллара за баррель впервые с 23 февраля 2009 года. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,28% - до 37,76 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

ОПЕК на встрече в пятницу в Вене не приняла решения по изменению квоты на добычу нефти, составляющей 30 миллионов баррелей в день, при этом решила сохранить уровень фактической добычи, который превышает квоту на 1,5 миллиона баррелей. Официально квота с 2011 года составляет 30 миллионов баррелей в день, однако ОПЕК регулярно ее превышает.

Кроме того, инвесторы ожидают повышения базовой ставки ФРС США в декабре. Ожидания подталкивали американскую валюту к росту, что также негативно сказалось на динамике цен сырьевых товаров.

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С начала лета 2014 года к началу 2015 года цены на нефть обвалились более чем вдвое — со 115 до 48,5 доллара за баррель марки Brent. Обвал цен в прошлом году усилило ноябрьское решение стран ОПЕК сохранить квоту на добычу. В текущем году котировки не поднимались выше 67 долларов, а в среднем составили около 55 долларов. В период с августа по ноябрь средняя цена была намного ниже — 48 долларов за баррель. При этом прогнозы на 2016 год также остаются пессимистичными.

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