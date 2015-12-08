Ремонтники подключили одну из ЛЭП в Крым
Сегодня, около 1:15 часов ночи, с согласия участников акции энергетической и продовольственной блокады АР Крым, к электроэнергии были подключены линию ВЛ 220 кВ Каховский-Титан, от которой питается два района Херсонской области – Каланчакский и Чаплинский.
Об этом сообщил 8 декабря и.о. председателя Чаплинской районной государственной администрации Виталий Спижов.
С момента обесточивания ВЛ 220 кВ Каховский-Титан два района области питались по резервной схеме, которая неоднократно аварийно выключалась, особенно в течение последней недели, сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.
Читайте также"Правый сектор" прекращает участие в блокаде оккупированного Крыма
Включение линии - первый шаг к возвращению нормальной схемы функционирования ПС Каховская, от которой зависит энергообеспечения значительной части Херсонской и Николаевской областей.
«Линия ВЛ 220 кВ Каховский-Титан подключена к питанию электроэнергией. Активисты акции, с которыми мы постоянно ведем диалог, остаются на месте, где произошел подрыв электроопор и охраняют две другие поврежденные ЛЭП», - отметил Виталий Спижов.
Информацию о подключении линии ВЛ 220 кВ Каховский-Титан к электросети подтвердил и руководитель Херсонских магистральных электросетей компании Укрэнерго Игорь Босько.