Французский гигант Total оштрафован на $3,6 миллиона за махинации на газовом рынке США

Французский энергетический гигант Total оштрафован на $3,6 млн за манипуляции на газовом рынке в США, передает Bloomberg.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, американская «дочка» французской компании, а также трейдер, которые базируются в Хьюстоне, обвиняются в попытке манипулировать индексом месячной цены на газ на хабах в Техасе, а также на некоторых торговых площадках в США.

Читайте такжеРоссийский "Лукойл" приостанавливает проект с Total в Ираке из-за обвала цен на нефтьРегулятор акцентирует, что и в дальнейшем будет жестко наказывать игроков рынка, которые пытаются манипулировать ценами.

Bloomberg напоминает, что за аналогичные действия ранее была оштрафована британская BP на сумму $28 млн.