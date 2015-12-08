Правительство Казахстана готовится к падению цен на нефть до $30 за баррель

В правительстве Казахстана обсудили, как может повлиять на формирование бюджета дальнейшее снижение цен на нефть, заявил премьер-министр Казахстана Карим Масимов, передает Tengrinews.kz.

Читайте такжеВенесуэла пугает мир нефтью по $25 за баррель"Хотел обратить внимание, что мы планировали бюджет, исходя из расчета на 2016 год - 40 долларов за баррель. Как раз сегодня эти 40 долларов и составляют. Глава государства давал нам поручение рассматривать разные сценарии, в том числе при цене 30 и при цене 20. Утром у нас было заседание бюджетной комиссии, где мы приняли решение актуализировать наш план макроэкономической ситуации в случае, когда цена за баррель Brent опустится, уйдет в другую ценовую категорию - 30 долларов за баррель. Каким образом будет реакция на валютном рынке, российском рынке, как в целом сложится макроэкономическая ситуация. Поэтому было дано поручение Министерству финансов, Министерству национальной экономики совместно с Национальным банком готовить план в случае дальнейшего снижения цены на нефть, и каким образом это скажется на нашем бюджете", - сказал Масимов.