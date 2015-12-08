Оккупанты не располагают данными о возобновлении поставок электроэнергии из Украины в Крым

11:13, 08 декабря 2015
Энергетика
5089

Так называемые власти оккупированного Крыма не располагают информацией о возобновлении поставок электроэнергии по одной из четырех линий, идущих из Украины.

REUTERS

"У меня пока информации из диспетчерского центра нет. Информацию на этот счет будет комментировать федеральное министерство энергетики", - заявил во вторник журналистам "глава республики" Сергей Аксенов, сообщает ТАСС.

Читайте также"Правый сектор" прекращает участие в блокаде оккупированного Крыма

Аксенов заявил, что "Крым сам сможет подавать электроэнергию в Украину после запуска второй нитки энергомоста из Краснодарского края". 

"Я знаю, что мы собирались подавать электроэнергию в Херсон по нынешней ситуации, после включения второй нитки", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, около 1:15 часов ночи, с согласия участников акции энергетической и продовольственной блокады АР Крым, к электроэнергии была подключена линия ВЛ 220 кВ Каховский-Титан, от которой питается два района Херсонской области – Каланчакский и Чаплинский.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter