Оккупанты не располагают данными о возобновлении поставок электроэнергии из Украины в Крым

"У меня пока информации из диспетчерского центра нет. Информацию на этот счет будет комментировать федеральное министерство энергетики", - заявил во вторник журналистам "глава республики" Сергей Аксенов, сообщает ТАСС.

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Аксенов заявил, что "Крым сам сможет подавать электроэнергию в Украину после запуска второй нитки энергомоста из Краснодарского края".

"Я знаю, что мы собирались подавать электроэнергию в Херсон по нынешней ситуации, после включения второй нитки", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, около 1:15 часов ночи, с согласия участников акции энергетической и продовольственной блокады АР Крым, к электроэнергии была подключена линия ВЛ 220 кВ Каховский-Титан, от которой питается два района Херсонской области – Каланчакский и Чаплинский.