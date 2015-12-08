Россия подтвердила возобновление электроподачи в оккупированный Крым

В Минэнерго РФ подтвердили восстановление подачи электроэнергии в аннексированный Крым из Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

"8 декабря в 01:37 включена в работу ВЛ 220 кВ "Каховская-Титан-Красноперекопск", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго РФ, по состоянию на 07:00 мск электроснабжение всех потребителей в Крыму осуществлялось в полном объеме, переток электроэнергии из Украины составлял 104 МВт.

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Как сообщал УНИАН, 8 декабря госкомпания "Укрэнерго" подключила одну из четырех ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма.

"В 0:08 8 декабря ВЛ 220 кВ "Каховская-Титан" включена под напряжение. Нагрузка на ВЛ по состоянию на 08:00 утра составляет 120 МВт, установленная предельная нагрузка - 200 МВт", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

29 ноября госкомпания "Укрэнерго" восстановила линию электропередач 220 кВ "Каховская-Титан" и заявила о готовности возобновить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такая договоренность не была достигнута.

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6 декабря председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что участники блокады Крыма разрешили частично восстановить электроснабжение полуострова на линии 220 кВ "Каховская-Титан".