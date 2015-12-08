Замминистра энергетики Диденко подал в отставку

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Диденко подал документы на увольнение.

Об этом он сообщил журналистам 8 декабря в Киеве.

"Я подал документы на увольнение. Министр удовлетворил мое прошение и направил документы в Кабмин", - сказал Диденко.

На уточняющий вопрос журналистов о причине увольнения Диденко ответил: "По собственному желанию".

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Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявляет об отсутствии в контракте на поставку электроэнергии в оккупированный Крым упоминания о "крымском федеральном округе", поэтому не видит необходимости поиска виновных в заключении этого контракта.