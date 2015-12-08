"Газпром" назвал цену газа для Украины в первом квартале 2016 года

Контрактная цена российского газа для Украины в первом квартале 2016 года, по оценкам "Газпрома", может составить порядка 230 долларов за тысячу кубометров, вопрос о предоставлении скидки рассматривается правительством РФ отдельно, сообщил журналистам зампред правления "Газпрома" Валерий Голубев, передает ПРАЙМ.

"Исходя из той формулы контракта, которая существует, цена в первом квартале для Украины будет порядка 230 долларов", - сказал Голубев.

"Скидка - это решение российского правительства. Я назвал условия контракта, решения о скидке "Газпром" не принимает", - пояснил он.

Читайте такжеЯценюк: Украина и ЕС должны лишить РФ монопольного влияния в энергетикеКак сообщал УНИАН, "Газпром" не намерен давать скидку на газ Украине, газ будет продаваться по рыночным ценам. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью одному из российских телеканалов.

Средняя таможенная стоимость импортируемого в Украину газа в ноябре 2015 года составила 229,69 долл., или 5265,35 грн за тысячу кубометров.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ожидает, что цена российского газа для нашей страны в первом квартале 2016 года составит 210 долларов за тысячу кубометров. Вместе с тем министр энергетики Владимир Демчишин рассказал, что рассчитывает на среднегодовую цену российского газа для Украины в 2016 году в районе 207-208 долларов за тысячу кубометров в виду снижения цен на нефть.

4 декабря премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина рассчитывает провести текущий отопительный период с имеющимися запасами газа – без дополнительных закупок топлива в России.