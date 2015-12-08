"Роснефть" после победы оппозиции в Венесуэле советует сотрудникам вывезти семьи

После объявления результатов парламентских выборов, на которых победу одержала оппозиция (получила 59% всех мандатов), было дано указание вывезти семьи сотрудников «Роснефти» из Венесуэлы, рассказал РБК сотрудник госкомпании.

«Долю в венесуэльских проектах компании продавать никто не планирует, но семьи сотрудников на всякий случай рекомендовано ​эвакуировать», — уточнил он. Другой собеседник, знакомый с российскими проектами в Венесуэлле, подтверждает, что компания может принять меры по обеспечению безопасности работы своих сотрудников.

Новый парламент наверняка захочет добиться расторжения договора PDVSA с «Роснефтью» по разработке трудноизвлекаемых запасов нефти, объявив его «сделкой по принуждению», предполагает замглавы российско-венесуэльского делового совета, экс-депутат Госдумы Владимир Семаго.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев так отреагировал на информацию о вывозе семей сотрудников: «Не вижу предмета для комментария». «Наши контакты с Венесуэлой носят долгосрочный характер и не связаны с политической конъюнктурой, это коммерческие проекты, построенные на нашем понимании выдающейся роли Венесуэлы и ее перспективной ресурсной базы», — добавил он.

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В Венесуэле «Роснефть» участвует в пяти проектах по добыче нефти — «Карабобо-2», «Хунин-6», «ПетроМонагас», «Бокерон» и «Петропериха», их суммарные геологические запасы оцениваются в более чем 20,5 млрд т.

В последние годы российская госкомпания только увеличивала присутствие в этих проектах. Так, она выкупила доли «Сургутнефтегаза» и ЛУКОЙЛа в Национальном нефтяном консорциуме (пакет «Роснефти» увеличился до 80%, еще 20% осталось у «Газпром нефти»), который владеет 40% в российско-венесуэльском СП с венесуэльской PDVSA — Petromiranda, разрабатывающем месторождение «Хунин-6» в Венесуэле.

К тому же в мае и ноябре 2014 года «Роснефть» и PDVSA подписали два контракта, согласно которым венесуэльская компания поставит «Роснефти» 3,2 млн т нефти и 16,5 млн т нефтепродуктов в течение пяти лет. Предоплата по первому контракту составит $2 млрд, условия второго не раскрывались.

После встречи с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным в мае 2015 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российская госкомпания инвестирует в нефтегазовый сектор страны $14 млрд.