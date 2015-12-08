Южноафриканский уголь разгрузят до середины декабря и отправят на ТЭС

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго", эксплуатирующая в Украине три тепловые электростанции, ожидает полной разгрузки судна с южноафриканским углем для своих ТЭС в середине декабря, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, балкер BULK CHINA с углем в объеме 168 тысяч тонн прибыл в морпорт "Южный" 5 декабря.

"После проведения таможенных процедур были начаты работы по разгрузке и транспортировке угля на Трипольскую ТЭС. На полную разгрузку судна необходимо 8-9 дней", - отмечают в госкомпании.

При этом пресс-служба порта сообщает, что по состоянию на 7 декабря из судна выгружено 54 тысячи тонн угля. Средняя скорость выгрузки составила 35 тысяч тонн в сутки. По разработанной схеме обработки судна 8 декабря балкер будет перешвартован к причалу компании "Трансинвестсервис" для окончательной выгрузки.

"В результате такой комбинированной схемы выгрузки уголь уже до конца декабря по железной дороге будет доставлен на теплоэлектростанции "Центрэнерго", - уточнили в пресс-службе порта "Южный".

Также в сообщении "Центрэнерго" отмечается, что контроль качественных показателей угля осуществляет международная компания SGS, которая специализируется на проведении независимой экспертизы, контроля и сертификации.

В течение периода разгрузки и проведения контроля качества в порту будут присутствовать представители "Центрэнерго", Трипольской ТЭС и Института угольных энерготехнологий НАН Украины.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, госкомпания "Центрэнерго" закупила первую партию южно-африканского угля по 57 долларов за тонну.

Прибытие следующей партии угля из ЮАР ожидается в январе 2016 года.