В "Газпроме" заявили, что не откажутся от транзита через Украину, но сведут его к минимуму

У "Газпрома" нет задачи полностью перекрыть транзит газа через Украину после 2019 года, будет оставлен минимальный объем транзита, заявил заместитель председателя правления компании Валерий Голубев, передает РИА Новости.

"Что значит обходить Украину? Мы посчитали минимальный объем, необходимый для транзита через Украину… Есть страны, в которые по географическим причинам нет иного способа доставки газа, кроме как через Украину. Если мы полностью перекроем транзит через Украину, газотранспортная система Украины окажется нетрудоспособной", — заявил представитель "Газпрома".

Отвечая на вопрос, каков будет объем транзита газа через Украину после 2019 года, Голубев сказал, что это "будет зависеть от потребителей".

Как сообщал УНИАН, группа европейских компаний в сентябре этого года подписала соглашение с российским "Газпромом" о расширении сети трубопроводов Nord Stream, проложенных по дну Балтийского моря в обход Украины.

10 стран Европейского Союза выступили против строительства "Северного потока-2".

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил европейским партнерам в рамках ведения единой энергетической политики провести жесткую экспертизу проекта строительства российского газопровода «Северный поток – 2» и заблокировать этот проект, поскольку он является антиевропейским и антиукраинским.

«Укртрансгаз» прогнозирует по итогам 2015 года падение объемов транзита российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза на 17,7% по сравнению с 2014 годом - до 51 млрд куб. м с 62 млрд куб. м.