Нефть продолжает дешеветь: цена Brent впервые за семь лет упала ниже $40

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 года упала на бирже ICE до отметки $39,82 за барр., что на 2,23% ниже уровня закрытия вчерашних торгов. В последний раз дешевле $40 за баррель Brent нефть стоила почти семь лет назад – 20 февраля 2009 года, пишет РБК.

Напомним, что накануне стоимость барреля Brent упала сразу на 5,25%, что объяснялось решением ОПЕК об увеличении формальной квоты на добычу нефти с 30 млн барр. до 31,5 млн барр. в сутки.

Снижение нефтяных котировок вновь привело к ослаблению российского рубля. В ходе вечерних торгов на Московской бирже курс доллара приблизился к 70 руб., достигнув на максимуме отметки 69,933 руб., что на 43,4 коп. выше уровня закрытия вчерашних торгов.

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Одновременно с этим курс евро к рублю перевалил за 76 руб. На максимуме стоимость евро достигла отметки 76,18 руб., что более чем на 80 коп. выше уровня закрытия торгов 7 декабря.