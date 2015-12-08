Грибаускайте: "Северный поток-2" ставит под угрозу энергобезопасность всей Европы

Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, сообщает Delfi. По ее словам, протежируемый "Газпромом" газопровод будет нарушать принципы энергетического альянса Евросоюза, увеличит зависимость ЕС от российского газа и сделает невозможным транзит газа через Украину.

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"Это ставит под угрозу энергетическую безопасность не только Украины, но и всей Европы", - приводит слова Грибаускайте президентская пресс-служба.

Она во вторник встретилась в Шяуляе с президентом Венгрии Яношем Адером.

Как говорится в сообщении, против намерений проложить "Северный поток-2" высказывается и Венгрия.

"Газпром" с пятью европейскими компаниями в сентябре подписал соглашение о создании совместного предприятия New European Pipeline, которое займется реализацией проекта развития газопровода "Северный поток-2" стоимостью 10 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, правительства 10 стран Евросоюза обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором подчеркивают, что строительство "Северного потока-2" не соответствует интересам Евросоюза.