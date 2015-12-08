Fitch спрогнозировал цену нефти на следующий год

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует среднюю цену нефти сорта Brent на уровне $55 за баррель в 2016 году и на уровне $65 за баррель в 2017 году, говорится в сообщении агентства, передает ТАСС.

При этом аналитики Fitch отмечают, что падение цены на нефть с середины 2014 года является ключевым фактором к понижению суверенных рейтингов стран-экспортеров углеводородов.

Так, за последний год Fitch понизило пять таких рейтингов у стран, чьи доходы от продажи нефти составляют значительную часть бюджета. Еще у трех таких государств - Саудовской Аравии, Нигерии и Республики Конго - прогноз по суверенным рейтингам был изменен до "негативного" со "стабильного".

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В ноябре ОПЕК сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2015 г. на уровне 92,86 млн баррелей в сутки, что на 1,5 млн баррелей в сутки больше, чем в 2014 году.

Мировой спрос на нефть в 2016 году, по прогнозу ОПЕК, окажется выше уровня текущего года на 1,25 млн баррелей в сутки и составит примерно 94,14 млн баррелей в сутки.