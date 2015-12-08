ОПЕК заявляет о намерении уничтожить сланцевую нефть США, из-за чего цены на нефть падают до минимума 2009 года - The Guardian

Об этом сообщает Ларри Эллиотт в своей статье "ОПЕК заявляет о намерении уничтожить сланцевую нефть США, вследствие чего цены на нефть падают до минимума 2009 года", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Цены на нефть упали на 5%. Последняя попытка Саудовской Аравии уничтожить угрозу, исходящую от сланцевой нефти США, обрушила цены до самого низкого уровня периода глобальной рецессии почти семь лет назад.

Признаки беспорядка в нефтяном картеле ОПЕК вызывают опасения глобального переизбытка нефти. По этой причине в понедельник цена снизилась на $2 за баррель. Это привело к рассуждениям, что стоимость энергоносителей может продолжить снижаться в течение ближайших недель.

Акции энергетических компаний резко упали, когда на европейских фондовых рынках стало известно о падении цен на нефть. Цены на другие сырьевые товары также снизились. Трейдеры были разочарованы тем, что в конце прошлой недели ОПЕК решили продолжить заполнять мировой рынок дешевой нефтью.

Железная руда продолжает устойчиво снижаться и завершила последнюю сессию на отметке $38.90 за тонну, практически лишая прибыли даже более крупных производителей, таких как Rio Tinto и BHP Billiton, чьи акции резко упали на фондовом рынке в Австралии во вторник.

Консалтинговая фирма Capital Economics написала в Twitter: "#Распродажа нефти, после этого даже ЕЦБ выглядит лучше, чем #OPEC. Лучше бы они объявили что-нибудь, пусть даже меньше, чем ожидалось, но это лучше, чем вообще ничего ... "

Баррель нефти эталонного сорта Brent торговался менее чем за $41 за баррель в Нью-Йорке в ночь на понедельник, после того как ОПЕК - в значительной степени под влиянием Саудовской Аравии - не предпринял никаких мер в отношении уже перенасыщенного рынка.

Американская легкая нефть, которая, как правило, торгуется на несколько более низком уровне, чем Brent, продемонстрировала подобное снижение, упав с отметки в $40 до менее чем $38 за баррель.

И Brent, и американская легкая нефть оказались на уровне, которого не было с начала 2009 года, когда крах американского инвестиционного банка Lehman Brothers вызвал самый серьезный спад с 1930-х годов.

Совсем недавно, в августе 2014 года, Brent был на отметке $115 за баррель, но за 16 месяцев его цена упала более чем вдвое. Это реакция на замедление роста Китая и других развивающихся рыночных экономик, и конец нефтяных санкций против Ирана.

Мировое производство нефти в настоящее время на 2 млн баррелей в день выше, чем спрос. Трейдеры опасаются, что отказ ОПЕК сократить добычу, несмотря на финансовый ущерб, который это наносит экономике стран-членов, приведет к еще большему перенасыщению рынка нефти. Венесуэла, в частности, существенно пострадала в результате падения цен на нефть.

Падение, если оно будет продолжаться, приведет к снижению инфляции в странах-потребителях нефти. Вслед за нефтью упадут цены на бензин и дизельное топливо, внутренние цены на энергоносители и стоимость ведения бизнеса.

Более низкие цены на нефть могут также отложить или ограничить рост процентных ставок. Банк Англии уже признал, что в этом году инфляция - которая сейчас составляет -0.1% - оставалась на более низком уровне дольше, чем ожидалось.

Аналитики считают, что снижение цен на нефть произошло слишком поздно, чтобы убедить ФРС США (Центральный банк Америки) отложить увеличение стоимости кредитов в конце этого месяца. Вероятно, перспектива первого ужесточения политики со стороны ФРС с 2006 года стала дополнительным фактором для падения цен на нефть.

Перспектива повышения процентных ставок в США привела к повышению стоимости доллара США на зарубежных биржах. Поскольку нефть торгуется в долларах, это привело к падению ее стоимости.

Рынки ожидали, что ОПЕК после встречи в прошлую пятницу объявит о новом потолке производства. Но аналитики Barclays считают, что отсутствие каких-либо сообщений об ограничениях в их заявлении было знаком раздора.

"Прошлые коммюнике, по крайней мере, включали заявления о том, что страны будут придерживаться, строго придерживаться, или сохранять уровень добычи согласно плану производства. В этом случае такого явно не было", - сказали они.

Чтобы сбалансировать свой бюджет, Саудовской Аравии нужны цены $100 за баррель. Но как крупнейший в мире экспортер нефти, она делает ставку на то, что низкая цена уничтожит угрозу, исходящую от так называемых нетрадиционных поставок, как, например, сланцевая нефть.

Исполнительный директор Saudi Aramco, Амин Нассер, заявил на конференции в Дохе в понедельник, что он надеется увидеть выравнивание цены на нефть в начале следующего года, когда нетрадиционные поставки нефти начнут сокращаться.

Производство США действительно может снизиться. Ноябрьские данные Baker Hughes показывают, что количество буровых установок сократилось на 31 до 760 установок.

Падение цен на нефть позволило снизить цены на акции в Нью-Йорке почти на 1%. Промышленный индекс Доу-Джонса на Уолл-стрит снизился более чем на 160 пунктов в начале торгов. Chevron и Exxon потеряли около 3% своей стоимости.

В Лондоне цена акций компании Shell снизилась на 4,5%, а ВР потеряла 3,4% своей стоимости. Прежний рост индекса FTSE 100 был уничтожен. Индекс закрылся на 15 пунктов ниже, на отметке 6223.