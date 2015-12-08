Действия ГФС могут остановить добычу нефти в Украине и погубить "Укрнафту" - глава компании

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) направила в Кабинет министров письмо, в котором предложила лишить крупнейшую отечественную нефтедобывающую компанию «Укрнафта» лицензий, что приведет к остановке добычи нефти в Украине и полностью погубит компанию, в которой работают более 27 тыс человек.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный директор «Укрнафты» Марк Роллинс.

«Насколько мне известно, в Кабмин было направлено письмо на аннулирование лицензий «Укрнафты». Если их аннулируют, добыча нефти остановится, что погубит компанию. Для меня это будет трагедия, в компании работают 27 тыс. человек», - сказал он.

При этом глава "Укрнафты" подчеркнул, что проблемы компании следует решать комплексно. В частности, НАК "Нафтогаз Украины" должен погасить долги перед "Укрнафтой", а последняя тогда будет в состоянии погасить налоговую задолженность.

По словам Роллинса, свой план урегулирования проблемы он передал в "Нафтогаз Украины" и Кабмин, однако до сих пор не получил ответа.

«К сожалению, я не вижу подвижек в разрешении этих исторически сложившихся проблем. Я жду ответа от государства», - подчеркнул он.

"Я жду контрпредложений по долгам за газ и не могу комментировать позиции НАКа из прессы", - отметил Роллинс, добавив, что вряд ли его предложения одобрят в целом. "Но я жду человека, который придет и предложит свое видение", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября набсовет «Укрнафты» досрочно прекратил полномочия членов правления компании - Михаила Бакуненко, Михаила Гнипа, Алексея Куща и Натальи Долиной, избрав вместо них троих новых членов правления, но информация о них официально так и не была обнародована.

Гражданин Великобритании Марк Роллинс был избран новым главой правления в конце июля 2015 года, хотя контракт с ним подписали только в конце сентября.

Предшественник Роллинса, Питер Ванхеке, неоднократно обвинял руководство «Нафтогаза Украины» в нежелании выполнять решение Высшего хозяйственного суда по возврату «Укрнафте» 2 млрд куб м. газа или погашению долга за него в размере от 9 до 14 млрд грн.

Ранее руководство Государственной фискальной службы сообщило о наличии долга «Укрнафты» перед бюджетом в размере 9,5 млрд грн. Кроме того, сообщалось, что ГФС и «Укрнафта» подписали план рассрочки погашения налоговой задолженности.

В начале октября «Укрнафта» сообщила, что полностью выплатила государству дивиденды за 2014 год.