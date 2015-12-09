Цены на нефть растут после вчерашнего резкого обвала

Мировые цены на нефть в среду корректируются вверх после падения накануне на решении ОПЕК по сохранению существующей квоты на добычу нефти, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,56% - до 40,9 доллара за баррель. При этом во вторник она опустилась ниже 40 долларов за баррель впервые с 18 февраля 2009 года. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,04% - до 38,28 доллара за баррель, пишет Прайм.

ОПЕК на встрече в пятницу в Вене не приняла решения по изменению квоты на добычу нефти, составляющей 30 миллионов баррелей в день, при этом решила сохранить уровень фактической добычи, который превышает квоту на 1,5 миллиона баррелей. Официально квота с 2011 года составляет 30 миллионов баррелей в день, однако ОПЕК регулярно ее превышает.

"Падение (цен на нефть - ред.) движимо вероятным увеличением в поставках (сырья - ред.) после заседания ОПЕК, и возвращением Ирана на рынок после снятия санкций", - сказал агентству Рейтер стратег HSBC Securities Сюдзи Широта.

Кроме того, инвесторы ожидают повышения базовой ставки ФРС США в декабре. Ожидания подталкивали американскую валюту к росту, что также негативно сказалось на динамике цен сырьевых товаров.

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С начала лета 2014 года к началу 2015 года цены на нефть обвалились более чем вдвое - со 115 до 48,5 доллара за баррель марки Brent. Обвал цен в прошлом году усилило ноябрьское решение стран ОПЕК сохранить квоту на добычу. В текущем году котировки не поднимались выше 67 долларов, а в среднем составили около 55 долларов. В период с августа по ноябрь средняя цена была намного ниже - 48 долларов за баррель. При этом прогнозы на 2016 год также остаются пессимистичными.