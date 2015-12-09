Поставщиком газа в Турцию на фоне конфликта с РФ может стать Израиль

Надежды на десятилетия энергетической самообеспеченности и обретение значимого экспортного потенциала израильтяне связывают с ресурсами шельфа восточной части Средиземного моря, где уже эксплуатируется газовое месторождение "Тамар" и готовится к вводу еще более крупное – "Левиафан", сообщают РИА Новости.

"В настоящее время проводятся консультации по вопросу об экспорте газа в Турцию и о транзитных поставках через Турцию, что может изменить отношения между нашими странами", — цитирует пресс-служба главы правительства его выступление на заседании экономической комиссии парламента, где обсуждался проект закона о регулировании газового сектора.

Нетаньяху заявил также о заинтересованности в экспорте газа в Иорданию, Грецию, Египет и Кипр. Министр энергетики Юваль Штайниц ранее не исключил возможности поставок в страны Западной Европы.

Разработкой месторождений "Тамар" и "Левиафан" занимается консорциум в составе американской Noble Energy и израильской Delek Group.

Партнеры ранее угрожали остановить инвестиции в израильские проекты из-за конфликта с местными антитрастовыми властями, которые обвинили их в создании монополии и объявили о пересмотре изначальных договоренностей. Считается, что компромиссный законопроект, который разработал и продвигает через парламент Нетаньяху, в большей степени учитывает интересы газодобытчиков. В знак несогласия с позицией кабинета ранее ушел в отставку глава антимонопольного управления Давид Гило.

"Я приверженец конкуренции, но если мы не примем это соглашение, то останемся и без конкуренции, и без энергетической безопасности, и без газовых месторождений, и без возможности экспортировать и получать выгоды от экспорта газа. Результатом затягивания принятия правительственной программы станет падение авторитета Израиля, который и так в мировом бизнесе считают государством с чрезмерным регулированием", — сказал премьер парламентариям.

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Как сообщал УНИАН, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября подписал указ о введении санкций против Турции.

ВРоссия приостановила переговоры с Турцией о строительстве газопровода "Турецкий поток". В то же время текущие поставки российского газа под действие эмбарго не подпадают и будут осуществляться в соответствии с контрактом.

В свою очередь, турецкая государственная компания Botas планирует объявить тендер на строительство трубопровода, через который в будущем планируется импортировать газ из иракского Курдистана на территорию Турции.

Планируется, что мощность газопровода в течение трех лет использования составит 20 миллиардов кубометров в год.

Также Турция решила ускорить строительство газопровода из Азербайджана.