Мексика получила страховку от падения цен на нефть – более $6 миллиардов

Мексика получила около 6,3 миллиарда долларов в виде страховки, которую она приобрела в минувшем году у пула международных банков для покрытия возможного падения цен на нефть, сообщило министерство финансов латиноамериканской страны, сообщает Прайм.

По условиям контракта, цена нефти была зафиксирована на уровне 76,4 доллара за баррель на 2015 год. Реальная же цена барреля мексиканской нефти оказалась гораздо меньше. За страховку Мексика заплатила 773 миллиона долларов.

Данные средства будут направлены в расходную часть бюджета текущего года для покрытия дефицита, образовавшегося как раз в связи с падением цены нефти. Стоимость барреля мексиканской нефти в понедельник опустилась до рекордно низкого с декабря 2008 года уровня ниже 30 долларов.

"Полученная в этом году сумма в 6,284 миллиарда долларов стала самой большой с момента начала этой программы (страхования)", - говорится в сообщении Минфина.

Ранее мексиканские власти приняли решение о сокращении бюджетных расходов в 2015 году в общей сложности на 124,3 миллиарда песо на фоне падения нефтяных цен. Также были пересмотрены в сторону уменьшения планы ежедневной добычи нефти в 2015 году с 2,4 миллиона баррелей до 2,29 миллиона. Таким образом, сокращение добычи составит примерно 5%.

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Мексика является одним из крупных мировых производителей нефти с добычей на уровне около 2,3 миллиона баррелей в день. Тенденции последних лет привели к сокращению добычи, хотя 10 лет назад нефтяная компания Pemex достигла рекордных 3,38 миллиона баррелей производства в день. Сейчас власти пытаются переломить ситуацию и обеспечить рост добычи.