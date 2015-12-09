Наблюдательный совет "Укрнафты" утвердил структуру нового правления компании

Наблюдательный совет крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании "Укрнафта" 8 декабря утвердил структуру нового правления предприятия, а также одобрил условия контрактов для трех новоназначенных топ-менеджеров, говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины", мажоритарного акционера компании.

Согласно сообщению, структура правления "Укрнафты" утверждена в следующем виде: председатель правления и 6 членов правления, которые возглавят направления добычи и переработки, сбыта, технологии и услуг, финансов, корпоративной стратегии и развития, а также социального и экологического развития.

Кроме того, наблюдательный совет утвердил условия контрактов с членами правления "Укрнафты" Ириной Евец (экс-финансовый директор "МТС-Украина"), Кристофером Коксом (британец, работал в BG Group) и Джонатаном Хоппером (британец, работал в ТНК-ВР).

Комментируя решения наблюдательного совета, глава "Укрнафты" Марк Роллинс отметил, что формирование нового состава правления компании еще не завершилось, но до конца года он планирует подать еще трех кандидатов.

Кроме этого, по словам Роллинса, сейчас идет работа над бизнес-планом "Укрнафты" на 2016 год.

"Сейчас мы работаем над бизнес-планом "Укрнафты" на 2016 год, который, я надеюсь, будет завершен через несколько недель", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «Укрнафты» на состоявшемся 26 ноября заседании принял решение об изменении состава правления компании. Досрочно были прекращены полномочия членов правления «Укрнафты» Михаила Бакуненко, Михаила Гнипа, Алексея Куща и Натальи Долиной.

Полномочия Владимира Пустоварова было решено досрочно прекратить с 22 декабря 2015 года.

22 июля 2015 года акционеры «Укрнафты» избрали новым главой правления предприятия гражданина Великобритании Марка Роллинса.

В конце сентября 2015 года наблюдательный совет «Укрнафты» утвердил и подписал контракт с Роллинсом.

Состав правления состоит из семи членов, включая главу правления.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.