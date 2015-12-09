Польша и Литва запускают профинансированный Евросоюзом энергомост

Сегодня состоится первая транспортировка электричества с помощью энергетического моста между Польшей и Литвой, создание которого профинансировал Евросоюз.

Как передает радио Польши, таким образом начнется торговля электричеством между странами Балтии и Западной Европы.

В течение месяца энергетический мост между Польшей и Литвой проходил тестирование. Его мощность составляет 500 мегаВатт. Предполагается, что через 4 года мощность энергомоста увеличится на 100%.

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Глава Польских электроэнергетических сетей Хенрик Майхжак отметил, что эта инвестиция укрепит энергетическую безопасность региона.

«Будут такие периоды, когда в Польше электричество будет достаточно дешево как, например, сейчас. Благодаря этому Польша будет экспортировать электричество, а при необходимости, выступать в роли импортера», - отметил Майхжак.