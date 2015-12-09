Украина в текущем году удвоила закупку угля из ЮАР – Демчишин

Украина в текущем году удвоила закупку антрацитового угля для теплоэлектростанций, добытого в Южно-Африканской Республике, до 800 тысяч тонн с 400 тысяч тонн в прошлом году.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"В прошлом году приобрели 400 тысяч тонн, а в этом уже 800 тысяч тонн", - сказал Демчишин в ходе отчета о деятельности правительства.

При этом он сообщил, что Украина в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизила закупки угля у России до 600 тысяч тонн с 2 миллионов тонн, природного газа - до 6 миллиардов куб с 14 миллиардов кубометров.

Также Демчишин сообщил о положительных результатах работы по диверсификации поставок ядерного топлива для украинских АЄС. По его словам, в 2015 году около 40% топлива для атомных станций будет закуплено у американско-японской компании Westinghouse.

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Как сообщал УНИАН, балкер BULK CHINA с углем из ЮАР в объеме 168 тысяч тонн прибыл в морпорт "Южный" 5 декабря.

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго", эксплуатирующая в Украине три тепловые электростанции, ожидает полной разгрузки судна с южноафриканским углем для своих ТЭС в середине декабря.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, госкомпания "Центрэнерго" закупила первую партию южноафриканского угля по 57 долларов за тонну.

Прибытие следующей партии угля из ЮАР ожидается в январе 2016 года.