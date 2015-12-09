В проект бюджета-2016 заложен газ по 210-215 долларов

Проект государственного бюджета на 2016 год предполагает среднегодовой показатель цены на импортируемый в Украину газ на уровне 210-215 долларов за тысячу кубометров, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"Насколько я помню, мы в бюджете закладываем 210-215 долларов за тысячу кубометров", - сказал министр.

По его словам, в условиях сохранения прогнозных цен в течение следующего года дефицит “Нафтогаза” будет сведен к нулю.

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Как сообщал УНИАН, "Газпром" не намерен давать скидку на газ Украине, газ будет продаваться по рыночным ценам. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью одному из российских телеканалов.

Средняя таможенная стоимость импортируемого в Украину газа в ноябре 2015 года составила 229,69 доллара, или 5265,35 гривни за тысячу кубометров.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ожидает, что цена российского газа для нашей страны в первом квартале 2016 года составит 210 долларов за тысячу кубометров. Вместе с тем министр энергетики Владимир Демчишин рассказал, что рассчитывает на среднегодовую цену российского газа для Украины в 2016 году в районе 207-208 долларов за тысячу кубометров в виду снижения цен на нефть.