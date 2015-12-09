Минэнергоугля рассчитывает на возобновление поставок угля из зоны АТО после начала электроснабжения Крыма

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рассчитывает на возобновление поставок угля из зоны АТО после включения линии электропередач "Каховская-Титан", ведущей в Крым, сообщил журналистам министр энергетики Владимир Демчишин после годового отчета экономического блока правительства в Кабмине.

"После включения линии электропередач будут поставки… Все команды (для начала поставок угля – УНИАН) даны, но поставки на подконтрольную территорию еще не начались", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности работает над новым договором о поставке электроэнергии в Крым и рассматривает вопрос определения юридического статуса полуострова в документе.

Госкомпания "Укрэнерго" 8 декабря подключила к работе одну из четырех ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма.

29 ноября госкомпания "Укрэнерго" восстановила линию электропередач 220 кВ "Каховская-Титан" и заявила о готовности возобновить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такая договоренность не была достигнута.

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6 декабря председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что участники блокады Крыма разрешили частично возобновить электроснабжение полуострова на линии 220 кВ "Каховская-Титан".