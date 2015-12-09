Россия возобновила поставки угля в Украину

Президент России Владимир Путин поручил возобновить поставки угля из РФ в Украину, сообщает ТАСС.

"Во-первых, нужно возобновить поставки угля в Украину. Они включили хоть и одну, но включили одну ветку, поэтому надо возобновить поставки угля", - сказал Путин на совещании с членами российского правительства.

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Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности работает над новым договором о поставке электроэнергии в Крым и рассматривает вопрос определения юридического статуса полуострова в документе.

Госкомпания "Укрэнерго" 8 декабря подключила к работе одну из четырех ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма.

29 ноября госкомпания "Укрэнерго" восстановила линию электропередач 220 кВ "Каховская-Титан" и заявила о готовности возобновить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такая договоренность не была достигнута.

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6 декабря председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что участники блокады Крыма разрешили частично возобновить электроснабжение полуострова на линии 220 кВ "Каховская-Титан".