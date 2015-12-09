Украина не будет гарантировать России объемы закупок газа - Демчишин

Украина не будет предоставлять России гарантии объема закупок газа, поскольку сейчас закупка происходит по предоплате, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин после отчета экономического блока правительства в Киеве по результатам деятельности за год.

"Какие гарантии? Мы покупаем газ по предоплате", - ответил он на вопрос журналистов.

По словам министра, на данный момент Украина не закупает российский газ.

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Как сообщал УНИАН, Украина, отказавшаяся в конце ноября от закупок российского газа, в декабре резко сократила импорт газа из ЕС и увеличила его отбор из хранилищ.

Средняя таможенная стоимость импортируемого в Украину газа в ноябре 2015 года составила 229,69 доллара, или 5265,35 гривень за тысячу кубометров.

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4 декабря премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина рассчитывает провести текущий отопительный период с имеющимися запасами газа – без дополнительных закупок топлива в России.