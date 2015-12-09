Украина снизила поставки электроэнергии в оккупированный Крым из-за аварии на полуострове

Украина 9 декабря снизила мощность энергоснабжения по единственной работающей ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма до 20 МВт со 185 МВт из-за аварии в энергосистеме полуострова, говорится в сообщении "Укрэнерго".

"В 16:12 величина мощности, передаваемая по ВЛ 220 кВ "Каховская-Титан", снизилась на 165 МВт и составляет в настоящее время 20 МВт", - говорится в сообщении.

"По имеющейся информации, причиной снижения нагрузки стало аварийное отключение в сети 220 кВ на территории временно оккупированной АР Крым. Причина отключения выясняется", - отметили в "Укрэнерго".

При этом, согласно сообщению, энергоснабжение потребителей Чаплинского и Каланчакского районов Херсонской области, подключенных по нормальной схеме питания от подстанции 220 кВ "Титан", осуществляется в штатном режиме.

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Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности работает над новым договором о поставке электроэнергии в Крым и рассматривает вопрос определения юридического статуса полуострова в документе.

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29 ноября госкомпания "Укрэнерго" восстановила линию электропередач 220 кВ "Каховская-Титан" и заявила о готовности возобновить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такая договоренность не была достигнута. "Укрэнерго" 8 декабря подключило к работе одну из четырех ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма.