В западной части оккупированного Крыма частично восстановлено энергоснабжение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Крымэнерго".

"Авария на ПС "Титан", обгорел шлейф кабельной линии 220 кВ, на данный момент оперативно-выездной бригадой "Крымэнерго" выполняются ремонтные работы. Обесточенными являются Красногвардейский, Джанкойский и Красноперекопский районы. В Евпатории, Саках, Черноморском районе, Первомайском районе РК энергообеспечение восстановлено", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, несколько районов на западе Крыма обесточены из-за аварии на одной из высоковольтных линий. В частности, обесточенными оказались Черноморский, Красногвардейский, Первомайский, Сакский, Красноперекопский и Джанкойский районы, а также Евпатория.