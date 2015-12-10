В западной части оккупированного Крыма частично восстановлено энергоснабжение

01:24, 10 декабря 2015
Энергетика
2336

Энергоснабжение в Евпатории, Саках, Черноморском и Первомайском районах оккупированного Россией Крыма, которые были обесточены из-за аварии на высоковольтной линии электропередач "Каховка - Титан - Красноперекопск", частично востановлено. 

УНИАН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Крымэнерго".

"Авария на ПС "Титан", обгорел шлейф кабельной линии 220 кВ, на данный момент оперативно-выездной бригадой "Крымэнерго" выполняются ремонтные работы. Обесточенными являются Красногвардейский, Джанкойский и Красноперекопский районы. В Евпатории, Саках, Черноморском районе, Первомайском районе РК энергообеспечение восстановлено", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраина снизила поставки электроэнергии в оккупированный Крым из-за аварии на полуострове

Как сообщал УНИАН, несколько районов на западе Крыма обесточены из-за аварии на одной из высоковольтных линий. В частности, обесточенными оказались Черноморский, Красногвардейский, Первомайский, Сакский, Красноперекопский и Джанкойский районы, а также Евпатория.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter