Нефть дорожает на новостях из США

Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:52 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47% - до 40,48 доллара за баррель. При этом в среду она опускалась ниже 40 долларов за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,71% - до 37,43 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 4 декабря, сократились на 3,6 миллиона баррелей — до 485,9 миллиона баррелей, тогда как аналитики, напротив, ожидали, роста запасов, на 0,252 миллиона баррелей — до 489,652 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, снизилась на 38 тысяч баррелей в сутки — до 9,164 миллиона баррелей. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 0,4 миллиона баррелей — до 59,4 миллиона баррелей. Запасы бензина в США выросли — на 0,8 миллиона баррелей, до 217,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя на 2,155 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 5 миллионов баррелей — до 149,4 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали, что этот показатель вырастет на 2,461 миллиона баррелей.

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Данные о сокращении запасов и добычи оказали некоторую поддержку стоимости "черного золота". Однако цены по-прежнему могут упасть в любой момент из-за переизбытка сырья на рынке. С начала декабря стоимость нефти марки WTI опустилась на 11%, пишет агентство Рейтер. Как сообщили агентству аналитики ANZ Bank, энергетические рынки по-прежнему уязвимы к дальнейшему снижению.

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В связи с этим эксперты BMI Research ухудшили прогноз по ценам на нефть. "Мы понизили наш прогноз по ценам на нефть марки Brent на 2016 год с 54 долларов за баррель до 51 доллара за баррель из-за более слабого, чем мы ожидали, конца 2015 года. Вместе с этим мы понизило прогноз по ценам на марку WTI до 50 долларов с 51 доллара за баррель", - цитирует их агентство.