Украина увеличила поставки электроэнергии в оккупированный Крым

Украина увеличила мощность энергоснабжения по единственной работающей ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма до 180 МВт после стабилизации энергосистемы полуострова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации.

"По состоянию на утро сегодня, 10 декабря, величина мощности, передаваемой по ВЛ 220 кВ Каховская-Титан составляет 180 МВт", - сообщает пресс-служба ОГА со ссылкой на информацию руководителя Херсонских магистральных электросетей компании "Укрэнерго" Игоря Босько.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 9 декабря, Украина снизила мощность энергоснабжения по единственной работающей ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма до 20 МВт со 185 МВт из-за аварии в энергосистеме полуострова.

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29 ноября госкомпания "Укрэнерго" восстановила линию электропередач 220 кВ "Каховская-Титан" и заявила о готовности возобновить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такая договоренность не была достигнута. "Укрэнерго" 8 декабря подключило к работе одну из четырех ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма.

Министерство энергетики и угольной промышленности работает над новым договором о поставке электроэнергии.