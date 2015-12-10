Украина снизила потребление электроэнергии на 13%

Потребление электроэнергии в Украине за ноябрь текущего года снизилось на 13,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 12,858 миллиарда кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Согласно сообщению, потребление электроэнергии предприятиями, которые находятся на контроле в Госэнергонадзоре (50 предприятий), за ноябрь составило 2,515 миллиарда кВт-ч, что на 5,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также сообщается, что среднесуточная температура окружающей среды в Украине в ноябре текущего года составляла 4,8 градуса, против 1,7 градуса в аналогичном месяце 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2014 году сократила потребление электроэнергии по сравнению с 2013 годом на 4,8% - до 134,7 миллиарда кВт-ч, при этом ее производство снизилось на 6% - до 181,9 миллиарда кВт-ч.

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Справка УНИАН. В декабре прошлого года в Украине наблюдались веерные отключения электроэнергии, которые связаны с дефицитом углей энергетических марок на складах ТЭС из-за военных действий на Донбассе, где расположено большинство шахт.